Полицейских-вымогателей и их подельников задержали

Оперативники собственной безопасности МВД по Чувашской Республике во взаимодействии с региональным УФСБ России пресекли противоправную деятельность группы лиц, причастных к вымогательству.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, по предварительным данным, в конце октября возле одного из кафе города Канаш произошел конфликт между тремя мужчинами, в результате которого одному из них якобы были нанесены телесные повреждения. В дальнейшем под предлогом возмещения ущерба пострадавшему и оплаты его лечения, группа из пяти человек, в числе которых двое сотрудников ОМВД России «Канашский», начали вымогать у жителя Чувашии деньги — 500 тысяч рублей. Для этого его доставили в здание отдела внутренних дел, где должностные лица оказывали давление, в том числе угрожали привлечь к ответственности за хранение запрещенных веществ. А когда не добились желаемого и пострадавший покинул отдел, с ним пошли трое, продолжая вымогать у него полмиллиона рублей.

Оперативниками республиканских МВД России и ФСБ России фигуранты были задержаны, следственные органы приняли необходимые процессуальные решения. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Иван Максимов