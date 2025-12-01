Жительницы Чувашии могут пройти бесплатное онлайн-обучение по основам предпринимательства

Это образовательный курс, разработанный Минэкономразвития России и платформой «Авито» в рамках всероссийской программы «ПредприниМама» специально для женщин, которые хотят открыть свое дело, но по разным причинам не могут пройти очное обучение.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Она стала логичным продолжением проекта «Мама-предприниматель». В Чувашии женская аудитория традиционно демонстрирует высокий интерес к обучающим инициативам, именно женщины наиболее активно вовлекаются в образовательные проекты, связанные с предпринимательством. Программа включает темы, которые необходимы на старте. Участницы смогут также углубиться в выбранные сферы. Учеба проходит дистанционно, а доступ к материалам сохранится до конца февраля 2026 года.

По завершении выдается сертификат, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.