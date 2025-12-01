В Чувашии в 2026 году ожидается индексация тарифов на коммунальные услуги

Платёж за вывоз мусора до октября не изменится

Первая корректировка произойдет с 1 января, вторая — с 1 октября. Об этом шла речь на пресс-конференции, которую провела республиканская Госслужба по конкурентной политике и тарифам.

Как отметил руководитель службы Сергей Егоров, в Чувашии одни из самых низких в ПФО тарифов на коммуналку. Население платит меньше за газ, отопление, электричество, воду. Самая низкая у нас плата за обращение с твердыми отходами. В республике действуют единые тарифы на голубое топливо, электроэнергию, ТКО. А вот стоимость остальных услуг в муниципалитетах разная.

Изменение цен с 1 января 2026 года связано с повышением ставки НДС, поскольку многие тарифы включают в себя налоговую составляющую, пояснил Сергей Егоров. С нового года один киловатт-час электроэнергии для горожан будет стоить 5 руб. 3 коп., для горожан с электроплитами и сельского населения — 3 руб. 52 коп. Это выше соответственно на 57 коп. и 40 коп., или в среднем на 1,4%. С 1 октября тарифы на электричество составят для городского населения, проживающего в домах без электроплит, 5 руб. 60 коп. за кВт•ч — рост на 11,3%. Горожане с электроплитами и сельчане будут платить 3 руб. 92 коп. — изменение на 11,4%. Прогнозная цена на газ с 1 января составит 8 руб. 30 коп. за кубометр, с 1 октября — 9 руб. 11 коп. — на 9,7% выше. В итоге утверждены такие индексы изменения размера платы за коммунальные услуги по Чувашии на 2026 год: с 1 января — 1,7%, с 1 октября — 10,7%, сказал Сергей Егоров

Относительно тарифов на вывоз мусора было дано такое пояснение. В минувшем ноябре начал свою работу еще один комплекс по сортировке отходов в Канашском округе, закрылась часть полигонов, потоки перевозки изменились. В этой связи затраты регионального оператора увеличились, однако до октября 2026 года платеж населения останется прежним — самым низким в ПФО. Это стало возможным благодаря закону Чувашии о льготных тарифах и выплате из республиканского бюджета разницы между льготной и экономически обоснованной платой за обращение с ТКО.

Но с 1 октября плата за услугу по вывозу мусора для жителей квартир составит 139 руб. 55 коп., для жителей частного сектора — 149 руб. 85 коп.

Объемы накапливаемых отходов растут — только за десять месяцев этого года увеличение составило более 5%, сообщил министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов. В ближайшие годы предстоит многое сделать для наращивания мощностей. И при нынешних тарифах за вывоз отходов добиться этого проблематично. К 2030 году предстоит обеспечить полную сортировку мусора, наполовину уменьшить их полигонное захоронение.

В республике оказывается материальная поддержка тем, кто имеет право на льготы по оплате ЖКУ. Как рассказал начальник отдела социальных выплат Минтруда республики Андрей Эвриков, это, в частности, ежемесячная денежная компенсация федеральным льготникам в размере 50%. В нынешнем году ее получили 98 тыс. человек. Расходы на это из бюджета составили 498 млн рублей. Есть и другие социальные группы, кому полагаются субсидии. Общая же сумма социальной поддержки по оплате ЖКУ за 11 месяцев составила 1,7 млрд рублей, ее получили 275 тыс. человек.

В пресс-конференции также участвовали замдиректора АО «Водоканал» Оксана Курышева, генеральный директор ООО «Ситиматик Чувашия» Алексей Степанов, директор ООО «Экосфера–Ч» Алексей Кузьминов.