Тишина как лучшие аплодисменты

В Чебоксарах с аншлагом прошла премьера фильма о Михаиле Сеспеле

Люди в форменной одежде, оружие в руках, красные косынки — на премьере фильма «Михаил Сеспель — я мечтатель, идеалист, растяпа…» буквально с порога кинотеатра погружаешься в эпоху революционного времени, в которой жил чувашский Подснежник. «Пламенный трибун», поэт, бунтарь, гений, председатель чувашского ревтрибунала, и, пожалуй, главная его ипостась — преданный сын чувашского народа, человек искренний, ранимый, любящий. Таким предстал Михаил Сеспель в документально-художественной ленте известного творческого тандема тележурналиста Валентины Поливцевой и режиссера Виталия Баева. Премьерный показ картины на большом экране прошел при полном аншлаге, а первыми ее зрителями стали актеры, авторы проекта и представители творческих кругов республики.

К работе над фильмом авторы приступили еще прошлым летом. Съемки шли в живописных местах Чебоксарского района, в сквере Константина Иванова в Чебоксарах. Рабочей площадкой послужил также Чебоксарский ликероводочный завод — в кадре узнается историческая кирпичная кладка здания, а подвалы ГТРК «Чувашия» оказались идеальными для съемок сцен в тюремной камере. Небольшие проблемы были разве что с поиском красивого раскидистого дуба, вспоминает Виталий Баев, подходящий нашли не сразу. В фильме на подвешенных к нему деревянных качелях катается маленький Миша, будущий поэт. Сеспеля в детстве, кстати, замечательно исполнил 12-летний Родион Миронов, юный актер театральной студии «ВанГоги». В фильме мальчик снялся вместе со своим младшим братом Ярославом, по сценарию — также младшим братом Михаила Сеспеля Гурием.

Взрослого Сеспеля талантливо сыграл 25-летний Владислав Московцев, поразительно похожий внешне на поэта. В день премьеры, казалось, молодой человек проснулся знаменитым — зрители выстраивались в очередь, чтобы с ним сфотографироваться. Интересно, что парень — вовсе не профессиональный актер. Филолог по образованию, Влад работает ведущим свадеб и торжеств. По его словам, предложение роли Сеспеля стало для него полной неожиданностью, а «порекомендовали» Влада создателям фильма его коллеги по Национальному радио Чувашии, где парень на тот момент работал радиоведущим. Многие не раз отмечали сходство молодого человека с поэтом — заметили это и на кастинге, который он успешно прошел.

Автобиографические сюжеты переплетаются в фильме с рассказами о поэте известных художников, литераторов, музыкантов, режиссеров, актеров. Как о «вспышке», «мессии», «комете», «прорицателе» отзываются о нем Праски Витти, Георгий Фомиряков, Юрий Филиппов, Иосиф Дмитриев (интервью в фильме стало одним из последних для актера, который в 1970 году сам сыграл роль поэта-революционера в фильме «Сеспель»), Николай Казаков, Атнер Хузангай. Немало актеров появляется и в кадре — в фильме задействованы артисты Чувашского драматического театра, Чувашского театра оперы и балета, маленькие артисты, закадровый текст читает российский киноактер Даниил Страхов. Его голосом проникновенно звучат строчки из стихов и дневников поэта. А в образ «злого следователя», допрашивающего Сеспеля, органично вписался Денис Сятрайкин, заведующий музеем В.И. Чапаева, руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Русский егерь».

В небольшом, получасовом, фильме создателям удалось показать яркую, но короткую жизнь чувашского гения, жестоко оборвавшуюся в 22 года: его детство, комиссарскую деятельность, безответную любовь к Анастасии Червяковой, арест… «Конечно, многим известен Михаил Сеспель, но я почти уверена, что мало кто знает, что это за трагическая, по-настоящему гениальная фигура в чувашской истории, — рассказывает автор сценария Валентина Поливцева. — В фильме вся его жизнь проходит через призму его стихов, воспоминаний, писем. Сеспель — вот главное, что я открыла для себя в процессе работы над сценарием».

Бьющие прямо в сердце сеспелевские строчки вкупе с пронзительными кадрами и выразительной музыкой держали в напряжении весь фильм. И даже когда в зале включили свет, многие, казалось, не сразу вернулись к реальности — первые аплодисменты раздались спустя некоторое время. «Весь фильм я ждала момента, когда же я смогу выдохнуть, — поделилась одна из зрительниц. — И, честно признаться, выдохнуть не могу до сих пор. Я под глубоким впечатлением».

«После фильма я услышал тишину. Тишину содержательную — от слов, режущих, как сталь, и горящих, как огонь. Я услышал поэта», — высказал эмоции художник-этнофутурист Георгий Фомиряков. В качестве подарка он презентовал создателям одну из своих картин — портрет Сеспеля, иллюстрацию к книге о поэте, который фигурировал и в фильме. Отметили зрители, в том числе и профессиональные актеры, и игру занятых в картине артистов (роли без слов «компенсировали» внутренние монологи, движения, глаза, руки), и безусловный режиссерский успех.

В преддверии 120-летия Михаила Сеспеля, которое будет отмечаться 16 ноября, создатели фильма надеются, что картину можно будет увидеть не только на местных, но и федеральных телеканалах. А от кинематографистов республики поступило предложение представить ленту на предстоящем в ноябре Всечувашском кинофестивале «Асам».

Фото Сергея Лободы. На главную роль Владислава Московцева утвердили мгновенно.

Фото Сергея Лободы. Маленькие артисты за год с момента съемок успели подрасти, а кто-то из них в будущем хочет стать актером.

Фото Сергея Лободы. Авторы фильма о Сеспеле Валентина Поливцева и Виталий Баев стали победителями самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ-Регион 2015».