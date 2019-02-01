Как старушка неосновательно обогатилась

История с неожиданным поворотом

Управление Пенсионного фонда по Чебоксарам обратилось в суд с иском к 80-летней пенсионерке и женщине, которая за ней ухаживала и ежемесячно получала за это компенсационную выплату от государства.

По закону деньги за уход за стариками выплачиваются неработающему трудоспособному лицу. Ленинский районный суд установил, что Наталья (назовем так помощницу бабушки) в период ухода за подопечной работала в разных организациях. Но не сообщила об этом в Пенсионный фонд. Хотя, как уверяют в этом ведомстве, была обязана это сделать, поскольку после трудоустройства компенсационная выплата (1200 рублей) за уход прекращается. Мол, и пенсионерка об этом знала. Но обе промолчали. А это повлекло неправомерное начисление ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии старушки, то есть произошла переплата. Пенсионники просили взыскать причиненный ущерб с обеих в солидарном порядке.

Именно такое решение и принял Ленинский райсуд. Однако его отменила судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда республики. Было вынесено новое решение, которым постановлено взыскать переплаченную компенсационную выплату в полном объеме с бабушки, поскольку она является получателем страховой пенсии по старости и лицом, достигшим 80-летнего возраста. А вот доказательств, подтверждающих факт получения выплат Натальей, когда она работала за пределами Чувашии, не установлено. Именно в действиях пенсионерки, получавшей компенсационные суммы, высшая судебная инстанция усмотрела «неосновательное обогащение».

ФОТО GREENHOME-SPB.RU. Если появились обстоятельства, препятствующие начислению компенсации по уходу (к примеру, трудоустройство человека, который ухаживает за пенсионером), получатель выплат обязан сообщить о них в ПФР. На это дается пять дней.