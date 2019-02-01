Работодатель забыл о законе

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На сто тысяч рублей оштрафована кредитная организация за нарушение антикоррупционного законодательства.

Инициатором проверки стала прокуратура Чебоксар. Выяснилось, что в кредитное учреждение был принят работник, ранее замещавший должность муниципального служащего в администрации Чебоксар. Но в установленные законом сроки организация не сообщила об этом прежнему работодателю. За что и поплатилась, штраф наложен после рассмотрения судом административного дела (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего). Судебное решение еще не вступило в силу.

Опубликовано: 17 сентября 2019 г.


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