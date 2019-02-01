Заснул с сигаретой

На этой неделе ликвидирован пожар в многоквартирном доме в Канаше.

Возгорание произошло в половине десятого утра в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Машиностроителей. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии, ЧП случилось по вине 39-летнего хозяина, заснувшего с непотушенной сигаретой. В помещении сгорел диван, на который прилег отдохнуть курильщик. Огонь также повредил внутреннюю отделку жилья. Сам владелец квартиры не пострадал.