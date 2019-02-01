Заснул с сигаретой

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На этой неделе ликвидирован пожар в многоквартирном доме в Канаше.

Возгорание произошло в половине десятого утра в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Машиностроителей. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии, ЧП случилось по вине 39-летнего хозяина, заснувшего с непотушенной сигаретой. В помещении сгорел диван, на который прилег отдохнуть курильщик. Огонь также повредил внутреннюю отделку жилья. Сам владелец квартиры не пострадал.

СТАТИСТИКА

С начала года в Чувашии произошло 1198 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более 55 млн рублей. Огонь унес жизни 52 человек.

Опубликовано: 13 сентября 2019 г.


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