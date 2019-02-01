Ужин закончился эвакуацией

Вечером в среду поработать спасателям пришлось и в Чебоксарах — в двухкомнатной квартире дома № 32 по улице Хевешской занялся пожар.

В этот день 15-летняя дочка хозяев вместе с подружкой готовила ужин, и из-за неосторожности девушек на кухне вспыхнуло пламя. Оно и уничтожило находившуюся в помещении мебель и бытовую технику, а из-за сильного задымления в подъезде пришлось эвакуировать жильцов. Спасатели вывели на свежий воздух 10 человек. Был и один пострадавший — двухлетний мальчик, проживающий в квартире этажом выше, отравился продуктами горения. Ребенка госпитализировали в городскую детскую больницу № 2.