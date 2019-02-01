Сгорел комбайн

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уборка зерновых в хозяйствах республики практически завершена, и отмечена она не только хорошей урожайностью, но и потерями техники.

11 сентября около шести часов вечера в поле у деревни Авыр-Сирмы Вурнарского района сгорел зерноуборочный комбайн «Acros-530», принадлежавший местному агрохолдингу. Обстоятельства ЧП выясняются.

Возгорания сельскохозяйственной техники во время уборки урожая случаются нередко, сообщают в пресс-службе Управления МЧС по Чувашии. Наличие топлива в агрегатах, работающих в массивах сухих зерновых культур, делают сельхозработы одними из самых пожароопасных.

20 августа, к примеру, в Комсомольском районе огонь повредил зерноуборочный комбайн. Машину успели спасти прибывшие к месту ЧП пожарные.

 

Фото ГУ МЧС по Чувашии. Этот комбайн, сгоревший в Вурнарском районе, вряд ли подлежит восстановлению.

Опубликовано: 13 сентября 2019 г.


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