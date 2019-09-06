Михаил Игнатьев встретился с представителями Международной ассоциации участников космической деятельности

6 сентября Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с представителями Международной ассоциации участников космической деятельности.

Обсуждались вопросы налаживания двустороннего сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры и медицины. В беседе приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев.

Международная ассоциация участников космической деятельности является объединением предприятий, осуществляющих и обеспечивающих космическую деятельность с целью расширения их экономического сотрудничества, объединения усилий при реализации совместных проектов.

Президент Международной ассоциации участников космической деятельности Виктор Кривопусков рассказал об отраслевых деловых мероприятиях, которые проводятся в рамках развития ракетно-космической отрасли в стране, а также реализуемых социально значимых и перспективных проектах в этом направлении.

«Одна из тем, которая представляет интерес, это солнечная энергетика», – подчеркнул Виктор Кривопусков.

Михаил Игнатьев рассказал о развитии промышленности, об инфраструктурных возможностях региона и преференциях, созданных для предпринимателей и инвесторов. Он отметил, что для Чувашии, в которой родились и выросли известные на весь мир покорители космоса, и которая тесно связана с отечественной космонавтикой, фактически, родственными узами, сотрудничество в предлагаемой области имеет особое значение.

«Мы готовы активно взаимодействовать, отдельно рассмотреть и обсудить каждый проект», – подчеркнул Глава республики.

Фото www.cap.ru