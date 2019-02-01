Чувашия отметила 90-летие со дня рождения Андрияна Николаева

Торжества в честь юбилейной даты летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Андрияна Николаева прошли вчера на его родине — в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района. Здесь начинался его земной и космический путь, здесь и покоится прах третьего космонавта страны.

…Центральная площадь села, которой в детстве наверняка касались ноги маленького Андрияна, наполнена земляками, прибывшими со всего района. Здесь буквально витает дух неугасимой памяти, гордости за человека, так прославившего свой народ. В ожидании гостей выстроились колонны школьников в форменках, фольклорные коллективы в национальной одежде.

Главная часть площади — мемориальный комплекс космонавта. Красивый парк венчает музей космонавтики, рядом — часовня, где захоронен Андриян Григорьевич. Многие тысячи соотечественников и зарубежных гостей побывали здесь, чтобы поклониться человеку с большой буквы, и поток не иссякает.

Почтить память Андрияна Николаева прибыли Глава республики Михаил Игнатьев, дочь космонавта Елена Терешкова с внуком Андрияна Григорьевича Андреем Родионовым. А также летчики-космонавты Герой Советского Союза Александр Баландин, Герои России Олег Артемьев, Андрей Борисенко, Павел Виноградов, летчик генерал-лейтенант Николай Гаврилов. В исполнении большого хора прозвучала знаковая для первых космонавтов песня «Родина слышит», ставшая позывными. Потом послышался предстартовый отсчет — и над площадью взмыли гроздья голубых шаров.

Человек жив памятью, сказал Михаил Игнатьев. А память о таких людях, как Андриян Николаев, стала для его соотечественников путеводной звездой. Его героизм — образец для подражания не одного поколения молодых людей. Величие героя в нем сочеталось с удивительной простотой, доступностью, глубокой порядочностью. Память о славном земляке никогда не иссякнет — недавно по велению жителей республики имя Андрияна Николаева присвоено Чебоксарскому аэропорту.

«На родину отца я всякий раз приезжаю с большим волнением, — сказала Елена Терешкова. — Мне очень приятно, как вы чтите его память, с каждым годом делаете что-то новое для этого». Елена Андрияновна выразила надежду, что в музее космонавтики со временем общими усилиями удастся оборудовать планетарий.

Дочь космонавта вспомнила, каким интеллигентным, с тонким умом человеком был ее отец. С одной луковицей и картофелиной пошел он учиться и добился таких высот. «Стоит только поставить перед собой большую задачу — и вы тоже многого добьетесь», — сказала она. Летчик-космонавт Александр Баландин в своем выступлении отметил, что ему было десять лет, когда Андриян полетел в космос. И именно это определило жизненный выбор Александра.

Юбилейная программа — достаточно обширная и интересная. Одним из мероприятий стала интернет-викторина «90 вопросов к 90-летию». На торжестве были названы ее победители, как и победители квест-игры «Тропинка Андрияна». Вице-президент региональной общественной организации Товарищество офицеров «Сыны Отечества» Иван Николаев вручил памятную юбилейную медаль заведующему научным отделом мемориального комплекса Михаилу Семенову. Почетные гости возложили цветы в часовне, где похоронен Андриян Николаев.

…Внук Андрей родился за две недели до внезапной кончины деда, 3 июля 2004 года. «Для меня очень важно, какой добрый и хороший это был человек, как всегда стремился помочь людям», — сказал Андрей корреспонденту «Советской Чувашии». Сам он выбрал не «космическую» стезю — учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории имени П.И. Чайковского. Его ожидает карьера скрипача.

Фото Максима Васильева: Победительницей республиканского конкурса макетов планет среди отрядов юных космонавтов стала чебоксарская школа № 10. Ее юная представительница сфотографировалась с Еленой Терешковой и Главой республики Михаилом Игнатьевым.