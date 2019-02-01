Экипаж МКС поздравил жителей Чувашии с 90-летием со дня рождения Андрияна Николаева

Дорогие жители Чувашской Республики!

Сегодня в России особый день. 90 лет назад 5 сентября в селе Шоршелы родился будущий космонавт Андриян Николаев. Ваш выдающийся земляк стал гордостью всей страны и оповестил всему миру о трудолюбивом чувашском народе. В космонавтике имя Андрияна Григорьевича вписано золотыми буквами под номером три. Нелегко было первым космонавтам покорять космические просторы вселенной. Но именно первые герои космоса вывели весь мир на новый уровень развития. И мы сегодня, находясь на орбите, чувствуем поддержку наших коллег, которые оставили нам огромный опыт и новые знания в науке и технике.

Мы знаем, что Чувашская Республика — стабильно развивающийся регион. Успешно решается задачи в наиболее важных для людей сферах: культуре, здравоохранении, образовании и науке. Любовь к родному краю является залогом успешного развития вашей республики. Уверены, что это позволит достичь еще больших успехов, чтобы достойно встретить в 2020 году 100-летие образования Чувашии. Пусть крепнет Чувашия, приумножается состоянии её жителей. От души поздравляем с праздником, желаем всем здоровья, мира, оптимизма и согласия во имя процветания нашей общей родины России.

Космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Александр Скворцов