В ТОСЭР «Канаш» появился новый резидент

Канашский завод алюминиевых конструкций стал очередным резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Канаш».

Как отмечает пресс-служба Минэкономразвития республики, проектом данной компании предусматривается развитие глубокой переработки алюминия с последующим изготовлением из алюминиевых полуфабрикатов изделий, которые могут быть использованы для производства металлоконструкций или представлять собой законченные изделия. Проектом намечено создать 25 новых рабочих мест. Общая его стоимость — 30 млн рублей.