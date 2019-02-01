В ТОСЭР «Канаш» появился новый резидент

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Канашский завод алюминиевых конструкций стал очередным резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Канаш».

Как отмечает пресс-служба Минэкономразвития республики, проектом данной компании предусматривается развитие глубокой переработки алюминия с последующим изготовлением из алюминиевых полуфабрикатов изделий, которые могут быть использованы для производства металлоконструкций или представлять собой законченные изделия. Проектом намечено создать 25 новых рабочих мест. Общая его стоимость — 30 млн рублей.

Опубликовано: 5 сентября 2019 г.


Читайте также:

Михаил Игнатьев обсудил перспективы моногорода Канаш
В одном столкновении и двух наездах — трое погибших
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии
С 1 июля вводится обязательная маркировка о содержании в продуктах заменителей молочного жира
В Канаше строится детский сад
ПАО «Химпром» инвестирует в проект по производству пероксида водорода более 5,6 млрд рублей
Волонтеры от мала до велика
Так начинался электроаппаратный завод. Июль 1942 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.