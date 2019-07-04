Канашская строительная фирма ради участия в программе капремонта подделала банковскую гарантию

По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по факту подделки и использования банковской гарантии при капитальном ремонте многоквартирных домов.

При реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы предусмотрено обязательное предоставление подрядчиком банковской гарантии в целях обеспечения исполнения своих обязательств.

Организацией-победителем конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Канаше в Фонд капитального ремонта была представлена банковская гарантия, которая, как выяснилось в ходе проверки, банковской организацией не выдавалась и содержала признаки подделки.