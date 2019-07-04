Организаторы интим-салона в Новочебоксарске отправятся в колонию

В Новочебоксарске вынесен приговор организаторам притона под вывеской массажного салона.

Любой каприз…

Никакой наружной рекламы или красных фонарей возле салона не было — обычная дверь с домофоном и вход по предварительному звонку администратору. Но сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии знали, что происходило за этой дверью. Фиксировать, какие именно услуги оказывались в заведении в круглосуточном режиме, оперативникам помогали специальные агенты, которые наведывались в салон под видом клиентов. Да и обычные посетители не скрывали от стражей порядка, что одним массажем дело не ограничивалось.

В каталоге услуг гостям (так здесь обращались к пришедшим) предлагались программы с говорящими названиями: «Ближе к телу», «Клубничный рай», «Блаженство» и тому подобное с подробной расшифровкой деталей «заказа». Так называемых массажисток здесь именовали ни много ни мало мастерами. Впрочем, в качестве мастера клиент мог выбрать и администратора заведения. Имелись и особые комнаты с плетками, наручниками и прочей атрибутикой для любителей острых ощущений. В общем, действительно любой каприз за ваши деньги.

Работай в свое удовольствие

На высокооплачиваемую работу девушек зазывали по объявлениям в Интернете. Все законно и никакого интима, уверяли соискательниц при собеседовании, при этом внешняя привлекательность была обязательным требованием работодателей. «Я сразу сказала, что массаж буду делать только классический. Имеется в виду расслабляющий», — рассказывает одна из работниц «салона». А чтобы клиенты лучше расслаблялись, жрицы массажа встречали их практически в неглиже.

Девушки, конечно, быстро понимали, чем им на самом деле придется зарабатывать на жизнь, однако оставались. Кого-то привлекали относительно высокие доходы, кого-то возможность заплатить за учебу и финансовая независимость от родителей. Как отмечает следователь Следственного управления МВД по Чувашии Андрей Тюрков, большинство работниц и администраторов были студентками, многие приехали на учебу из сельской местности. Дома о деталях своей работы они, понятное дело, не рассказывали.

Дефиле перед спецназом

Так называемые массажные салоны закрылись сразу в Чебоксарах и Новочебоксарске. Полицейская операция проводилась одновременно в обоих городах, чтобы знакомые между собой интим-предприниматели не успели предупредить друг друга. Спецназ Росгвардии и оперативники ворвались так стремительно, что девушки фланировали по коридорам салона в привычной «униформе» — соблазнительном нижнем белье. Но лица от объективов видеокамеры старательно прятали.

По оперативным данным, один из организаторов новочебоксарского салона ранее сам был клиентом подобных заведений в других регионах России. Так сказать, на собственном опыте знал, насколько они популярны. Поэтому и решил реализовать «бизнес-проект» в своем городе. Что это была не слишком удачная идея, житель Новочебоксарска с подельником поняли, только оказавшись под стражей. Им, а также пятерым администраторам салона было предъявлено обвинение по фактам содержания притона для занятия проституцией, а также вовлечения в это занятие девушек.

Представленные следствием материалы убедили суд, что семеро фигурантов дела действовали в составе организованной преступной группы. В колонии общего режима организаторам предстоит провести от двух с половиной до двух лет девяти месяцев. Администраторы отделались условным наказанием и штрафами. Приговор еще не вступил в законную силу.