Индекс промышленного производства в Чувашии вырос на 1,8%

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Индекс промышленного производства в республике в январе-мае нынешнего года к тому же прошлогоднему периоду составил 101,8%, сообщает Чувашстат.

За пять месяцев в сравнении с январем-маем 2018-го наиболее заметно прибавили обрабатывающие производства, где индекс составил 104,4%. На 71,1% выросли объемы в металлургии, на 26,3% — в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. В то же время объемы текстильных изделий «просели» до 82,4%. На 9,3% за пять месяцев к прошлогоднему уровню упало производство химических веществ и химических продуктов.

Опубликовано: 20 июня 2019 г.


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