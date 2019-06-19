21 июня Управление Росреестра по Чувашии проведет день консультаций

Все желающие смогут задать вопросы по оформлению прав на земельные участки, жилые дома, квартиры и их налогообложению. Это отличная возможность получить исчерпывающие ответы от специалистов разных ведомств.

В качестве консультантов выступят представители Управления Росреестра, Кадастровой палаты, налоговой службы, Адвокатской и Нотариальной палат, администрации города Чебоксары.

Пройдет мероприятие в приемной Президента Российской Федерации в Чувашской Республике по адресу: г. Чебоксары, улица Ленинградская, 36, 2-й этаж. Прием будет идти с 15.00 до 17.00.

Чтобы ответы на ваши вопросы были более точными и полными, рекомендуется иметь при себе документы по существу вопроса.

Консультации бесплатные.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 62-62-10.

Сергей Семенов