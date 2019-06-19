Росреестр разъясняет…

Ехать в Чебоксары необязательно

Я проживаю в Канашском районе, но планирую приобрести квартиру в Чебоксарах. Могу ли я подать документы на регистрацию договора долевого участия через офис МФЦ в Канаше или мне обязательно надо будет ехать в Чебоксары?

Ирина Петрова

Заявление и документы на регистрацию недвижимости можно подать в любом офисе МФЦ, независимо от места нахождения объекта недвижимости на территории Чувашской Республики, сообщила «СЧ» начальник отдела правового обеспечения регионального Управления Росреестра Татьяна Захарова.

Снять обременение поможет суд

Несколько лет назад мы купили гараж по ипотеке у физического лица. Исправно и в срок платили. В прошлом месяце внесли последний взнос и хотели погасить ипотеку, но выяснилось, что человек, у которого мы покупали гараж, умер. Как нам сейчас правильно поступить, чтобы снять обременение?

В. Исаев, Чебоксары

В случае невозможности представления в Управление Росреестра заявления от залогодержателя (ввиду его смерти) регистрационную запись об ипотеке можно погасить на основании решения суда о прекращении ипотеки. Для этого необходимо обратиться в суд с соответствующим иском к наследникам продавца, сообщила начальник отдела правового обеспечения управления.

С документами — в МФЦ

В 2015 году приватизировала квартиру, но до организации, выдающей свидетельство о праве собственности на жилье, не дошла. Могу ли спустя 4 года получить документ, подтверждающий, что я являюсь владельцем квартиры?

Валентина Николаевна, Канаш

Можете, успокоили Валентину Николаевну специалисты управления Росреестра. Для этого необходимо обратиться за регистрацией права с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими приватизацию жилья. Заявление и документы можно подать через любой офис МФЦ. В управлении напоминают, что с 2016 года прекращена выдача свидетельств о государственной регистрации права. Теперь собственник в подтверждение зарегистрированного права в Едином государственном реестре недвижимости получает выписку из ЕГРН.