Трое членов ОПГ, сбывавшей наркотики, предстанут перед судом

Перед судом предстанут трое участников организованной преступной группы, занимавшихся сбытом наркотических средств и психотропных веществ через тайники-закладки и «отмывавших» полученные деньги.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Участники группы обвиняются в совершении 117 преступных эпизодов. По версии следствия, участники ОПГ с марта по июнь прошлого года занимались сбытом наркотиков и психотропных веществ через тайники-закладки, оборудованные в Чебоксарах и Новочебоксарске, а также в Мариинско-Посадском, Моргаушском и Чебоксарском районах.

Места тайников-закладок сообщались приобретателям после получения от них оплаты безналичным способом через электронные платежные системы и Интернет. Далее участники ОПГ легализовывали незаконно полученные деньги через приобретение и продажу криптовалюты. В ходе расследования уголовного дела из незаконного оборота изъято более 2,2 кг различных видов наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для незаконного сбыта.

Уголовное дело будет рассматривать Московский районный суд.