Прокуратура пресекла факт незаконного привлечения хозяйки домашних животных к ответственности

Административная комиссия при администрации Калининского района Чебоксар признала местную жительницу виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15 закона Чувашии об административных правонарушениях и наказала штрафом в 500 рублей. Дело в том, что в квартире женщины живут две кошки и собака. А это, по мнению членов комиссии, не соответствовало нормативному размеру свободной жилой площади, предназначенной для содержания домашних животных.

Но эти нормативы, регламентированные постановлением главы администрации Чебоксар об утверждении Правил содержания животных в городе в ноябре 2004 года, действовали лишь до 2017 года. На что обратила внимание прокуратура. И принесла протест на постановление комиссии, который судом удовлетворен. Производство по делу о двух кошках и собаке прекращено, а их хозяйка освобождена от штрафа.