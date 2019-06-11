Причинивший тяжкий вред здоровью председателя ТСЖ приговорен к шести годам колонии

В Чебоксарах за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью председателя товарищества собственников жилья местный житель приговорен к шести годам колонии общего режима.

Как сообщала «СЧ», председатель и 48-летний мужчина конфликтовали из-за сломанного шлагбаума, являющегося собственностью ТСЖ. В нынешнем январе чебоксарец зашел в кабинет руководителя товарищества, вызвал его во двор дома и там нанес ему самодельным ножом не менее восьми ударов, в том числе в голову. После этого злоумышленник скрылся. Раненого мужчину срочно госпитализировали, что и спасло ему жизнь.

Приговор пока не вступил в законную силу.