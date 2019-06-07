Ученые из Франции, Сербии, Мексики, Польши и России собрались на симпозиум в Чебоксарах

Более ста ведущих ученых в области математики, механики и моделирования, инженеров, конструкторов, аспирантов и научных сотрудников из Франции, Сербии, Мексики, Польши, России собрались на днях в Чебоксарах на международной научной конференции.

Симпозиум под названием «Научное наследие Сергея Чаплыгина: неголономная механика, вихревые структуры и гидродинамика» приурочен к 150-летию со дня рождения одного из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики Сергея Чаплыгина и является продолжением серии международных конференций Advances in Nonlinear Science («Достижения нелинейной науки»). Честь проводить мероприятие такого масштаба выпала Чувашскому госуниверситету имени И.Н. Ульянова, соорганизаторами выступили Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук, МФТИ, университет «Иннополис», Ижевский институт компьютерных исследований. Заметим, конференция проходила на английском языке.

Несмотря на насыщенный график, гости успели познакомиться с республикой и ее столицей, посетили село Крылово Порецкого района — родину кораблестроителя Алексея Крылова, с которым тесно сотрудничал академик Сергей Чаплыгин. Подробности научного форума — в одном из следующих номеров газеты.