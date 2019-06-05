7 июня — прямой эфир по изменениям маршрутов пассажирского транспорта

На портале «Открытый город» проводится голосование, где чебоксарцы выбирают вариант изменения схем некоторых маршрутов пассажирского транспорта.

Инициативными группами, которые работают в каждом районе столицы, сформированы пять предложений по улучшению транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок. Перемены касаются изменения схем автобусных маршрутов №№ 7, 12, 24, 26, 35, 65 и изменения класса транспортных средств на средний и большой, а также продления троллейбусных маршрутов № 3 и № 10. В связи с тем, что данные маршруты продлеваются, предлагается исключить дублирование путем отмены автобусных маршрутов №№ 2, 3, 30.

Горожане, зарегистрированные на сайте og21.ru, смогут до 15 июня проголосовать по данным вопросам. По результатам принятых решений будут внесены изменения в документ планирования регулярных перевозок пассажиров в городе Чебоксары.

Глава администрации Алексей Ладыков подчеркивает, что с учетом застройки новых микрорайонов будут вноситься изменения в схему маршрутов: «Мы предлагаем внести изменения в схемы движения автобусов и троллейбусов по предложению инициативных групп. Цель – обеспечить транспортную доступность отдельных микрорайонов и исключить дублирование. Прошу горожан принять активное участие в голосовании. Изменения будут внесены только по его результатам на «Открытом городе».

В ближайшее время администрацией города Чебоксары будут объявлены аукционы на осуществление перевозок автобусами среднего и большего класса еще на пяти маршрутах. «При активном участии предпринимателей в течение четырех месяцев в городе появится еще более 50 автобусов среднего класса», — подчеркивает Алексей Ладыков.

7 июня с 14.00 до 15.00 на странице в контакте портала «Открытый город» https://vk.com/og21cheb проводится прямой эфир. На вопросы о схемах маршрутов, вынесенных на голосование, ответит начальник отдела транспорта и связи администрации г. Чебоксары Андрей Васильев.