67-летний житель Урмарского района обвиняется в заведомо ложном доносе

Прокуратурой Урмарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 67 — летнего местного жителя.

Он обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления (ч.2 ст. 306 УК РФ).

По версии следствия обвиняемый днем 23.02.2019 находясь в здании МО МВД России «Урмарский», с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности своего знакомого, устно сообщил сотрудникам полиции заведомо ложные сведения об открытом хищении у него денежных средств с применением насилия. Далее он подтвердил свое сообщение в объяснениях в письменном виде, введя в заблуждение сотрудников полиции.

Однако в ходе проведенной проверки было установлено, что какие – либо противоправные действия в отношении обвиняемого не совершались, а представленные сведения являлись ложными.

Кроме указанных действий обвиняемому инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу направлены в Урмарский районный суд.