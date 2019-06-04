Компания «ЭнергосбыТ Плюс» направила клиентам рекомендации по подготовке к зиме

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» направила в адрес своих клиентов в Чувашии рекомендации по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 гг. Выполнение необходимых технических мероприятий позволит потребителем своевременно и качественно подготовить системы теплопотребления к приему тепла, обеспечить комфортные температурные условия внутри зданий, а также сократить расход теплоносителя и платежи за услуги теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. № 115, «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 12 марта 2013г. № 103 и рекомендациями теплоснабжающей организации в рамках подготовки к отопительному сезону потребители обязаны провести на системах отопления закрепленного здания или домов комплекс ремонтных и профилактических мероприятий: гидропневматическую промывку систем теплопотребления, испытания тепловых сетей на прочность и плотность, ревизию (при необходимости замену) запорной и регулирующей арматуры, установку контрольно-измерительных приборов, выполнить ремонт тепловой изоляции трубопроводов, тепловых пунктов, элеваторных узлов и т.д.

План-график запланированных к реализации мероприятий предварительно должен быть предоставлен в теплоснабжающую организацию.

Выполнение работ поэтапно сдается представителю теплоснабжающей организации, что подтверждается документально оформленными двусторонними актами. Итогом подготовки должен стать «Акт технической готовности системы теплопотребления к отопительному периоду», который составляется на каждый объект (дом) и подписывается потребителем и энергетиками. Только в этом случае, а также при наличии письменной заявки от потребителя может быть произведена подача тепла в здание с началом отопительного периода.

Как свидетельствует практический опыт, наиболее оперативно работу в данном направлении проводят социально значимые учреждения: детские сады, школы, больницы, а также часть ТСЖ.

Энергокомпания напоминает, что собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут на законных основаниях контролировать выполнение УК и ТСЖ мероприятий по подготовке к зиме и соблюдение платежной дисциплины, что будет способствовать добросовестному выполнению исполнителями коммунальных услуг своих обязанностей и своевременному вхождению МКД в отопительный сезон.

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.