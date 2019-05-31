Пляжи готовы к лету

Всего их будет четыре — по одному на каждом пляже: Центральном, Новосельском, Афанасьевском и Левобережном, сообщили «СЧ» в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

На днях все зоны пляжного отдыха прошли официальную приемку: вывод членов комиссии — работы по подготовке к лету везде выполнены в полном объеме. В частности, на всех четырех пляжах обновлен песок, прибрежная зона акватории очищена от мусора и топляков. По-прежнему в пляжных зонах будут работать камеры видеонаблюдения с выводом сигнала в Единую дежурно-диспетчерскую службу Чебоксар.

Фото: Добраться до Левобережного пляжа чебоксарцам нынче будет непросто — речные трамвайчики, как уже сообщала «СЧ», в этом году в рейсы не выходят.