Студент, обстрелявший из «пневматики» выставочный автомобиль, арестован до суда

В два часа ночи мимо выставочного экземпляра «Шкоды Кодиак», установленного возле торгового центра на улице Ленинского комсомола в Чебоксарах, на скорости проехал легковой автомобиль. Охранник центра обратил на него внимание, потому что после этого обнаружил повреждения защитного стекла вокруг выставочного внедорожника и на нем самом. За дело взялись сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Чебоксары, которые в течение суток установили, что «Шкоду» обстреляли из «Фольксвагена Поло». Предполагаемый стрелок со своим пневматическим пистолетом был доставлен в отделение.

— Решил проверить пистолет, — тяжко вздыхает студент одного из чебоксарских вузов. Прицелился вот в стеклянную коробку. Не ожидал, что стекло сломается…

Позже в полицию обратились и владельцы автомашины ГАЗ 3121, припаркованной на улице 324-й Стрелковой дивизии. В ночь на 4 мая она тоже послужила мишенью для 23-летнего уроженца Тюменской области. Молодой человек был в компании друзей, но уверяет, что они к повреждению транспортных средств (и сопутствующих предметов) не имеют никакого отношения. Может, рисуясь перед ними, будущий медик палил из пистолета прямо на ходу, как какой-нибудь киношный суперагент? Цену своим «понтам» задержанный, похоже, осознал лишь в суде, где решался вопрос о его аресте. Несмотря на искреннее раскаяние и даже слезы, а также положительные характеристики, Калининский районный суд решил арестовать стрелка на время дознания.

«Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 УК РФ за хулиганство, — комментирует начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Чебоксары Евгений Алексеев. — Мы вышли с инициативой о задержании молодого человека. Данное ходатайство было поддержано прокуратурой Калининского района и удовлетворено судом». Родители арестанта уже перечислили порядка ста тысяч рублей в счет возмещения ущерба владельцам поврежденного имущества…

Фемида, надо сказать, в последнее время все строже относится к подобным выходкам в общественных местах. Ведь своими действиями хулиганы с оружием угрожают не только чужому имуществу, но и безопасности граждан. Так, осужденный на днях в Новочебоксарске (кстати, к реальному лишению свободы) местный житель, стреляя из пневматического пистолета, попал в патрульный автомобиль ДПС.

А годом раньше в Чебоксарах учащийся одного из техникумов обстрелял из машины троллейбус с людьми! Лишь по счастливой случайности во всех этих происшествиях никто не пострадал. Ни один из фактов не остался без внимания руководства МВД по Чувашии. Все злоумышленники были установлены и задержаны в кратчайшие сроки.

Ольга Андрианова