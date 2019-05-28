Если теплица капитально «села» на землю

Является ли теплица объектом недвижимости и можно ли оформить на нее право собственности? Эти вопросы интересуют многих граждан, имеющих земельные участки. Управление Росреестра по Чувашии разъясняет, в каких случаях можно оформить право собственности на такое строение.

Для проведения кадастрового учета и регистрации прав на теплицу она должна отвечать признакам недвижимости: иметь прочную связь с землей, фундамент, невозможность перемещения теплицы без несоразмерного ущерба ее назначению. Если теплица не отвечает признакам объекта недвижимости, ее не надо оформлять.

В некоторых средствах массовой информации прошло сообщение, что по новому закону о садоводах все теплицы в обязательном порядке нужно оформить, иначе штрафов и наказаний не избежать. Это не совсем верная информация, пояснила корреспонденту «СЧ» помощник руководителя Управления Росреестра Марина Иванова.

— Во-первых, — рассказала она, — регистрация права носит добровольный и заявительный характер. То есть пока вы сами не решите оформить право собственности на какой-либо объект, вас никто не сможет заставить это сделать. А это означает, что закон не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих процедур возможно только по желанию их владельцев.

ЦИФРА Более 120 теплиц зарегистрировано в Чувашии в Едином государственном реестре недвижимости

Во-вторых, не все теплицы — объекты недвижимости. Бывают ведь легкие конструкции, которые убираются на зиму, переставляются с места на место. Такие теплицы никак не относятся к недвижимости и их регистрировать не нужно.

Таким образом, если у вас на участке стоит теплица, которая соответствует признакам объекта недвижимости, то вы можете оформить на нее право собственности — поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право. Для регистрации такого объекта недвижимости необходимо обратиться с соответствующим заявлением и пакетом документов в Росреестр. При этом для одновременного проведения кадастрового учета и регистрации прав достаточно представить одно заявление, технический план, документы на земельный участок, если право не зарегистрировано в ЕГРН.

Документы на проведение этих процедур можно направить в Росреестр в электронном виде, заполнив специальные формы на его сайте. Документы можно также подать при личном обращении в офисы МФЦ. Кроме того, Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг. Это означает, что если принадлежащий вам объект недвижимости расположен не по месту вашего жительства, вам не нужно выезжать в населенный пункт, где он находится, чтобы поставить объект на кадастровый учет или оформить в собственность. Оформить свою недвижимость можно и в центральном аппарате Управления Росреестра по Чувашии в Чебоксарах, там работает пункт приема документов по экстерриториальному принципу.

Фото ОЛЕГА МАЛЬЦЕВА: Росреестр объяснил, что простые теплицы на дачах не считаются объектами недвижимости.