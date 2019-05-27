Пожарно-техническая выставка приглашает всех желающих на экскурсии

Пожарно-техническая выставка города Чебоксары приглашает всех желающих на экскурсии. Оригинальные макеты и экспозиции сделают ваше посещение не только полезным, но и увлекательным.

В зале истории вы узнаете о прошлом пожарной охраны России и Чувашии, сможете осмотреть настоящий раритет – пожарную машину «Урал-ЗИС-5» 1955 года выпуска.

В зале противопожарной профилактики демонстрируются действующие макеты по молниезащите, эвакуации людей во время пожара, современное противопожарное оборудование, устанавливаемое в высотных зданиях и на объектах массового пребывания людей. Гордость выставки – точный макет Чувашского драмтеатра им. Константина Иванова и трехмерная голограмма «Квартира до и после пожара».

В зале техники представлено специальное вооружение, применявшееся в разные периоды истории для борьбы с огнем, боевая экипировка спасателей, средства связи, макеты пожарных автомобилей и перспективного пожарного катера.

Сотрудники выставки проводят обучение детей и взрослых правилам пожарной безопасности, знаниям в области гражданской обороны.

Пожарно-техническая выставка работает ежедневно с 8.00 до 17.00 часов. Предварительные заявки на коллективные посещения принимаются по телефону: (8352) 62-12-56. Адрес: город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом № 37. Выходные дни: суббота, воскресенье.