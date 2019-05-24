Владелец аттракциона «Лабиринт страха» оштрафован на 100 тыс. рублей

За невыплату зарплаты суд приговорил бывшего индивидуального предпринимателя к 100-тысячному штрафу.

31-летний житель Чебоксар с декабря 2016 года вел зрелищно-развлекательную деятельность с использованием аттракциона «Лабиринт страха» в одном из торговых центров. И при этом не выплатил зарплату на общую сумму более 150 тысяч рублей четверым своим бывшим работникам — аниматорам (с конца августа 2016 года по январь 2017-го). Хотя реальная финансовая возможность расплатиться с сотрудниками у предпринимателя имелась, это установлено СУ СКР по Чувашии и судом. В частности, на его расчетный счет в банке, поступило более 700 тысяч рублей, вырученных за оказанные услуги. Но большую часть денег бизнесмен направил на цели, не связанные с выплатой зарплаты.