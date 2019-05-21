Сотрудник чувашского УФСИН покорил Эльбрус

Геннадий Кузнецов, старший инспектор по особым поручениям инспекции по личному составу и противодействию коррупции УФСИН России по Чувашской Республике — Чувашии, покорил высочайшую горную вершину – Эльбрус.

Выезд сотрудника также был связан с проводимым на Эльбрусе открытым чемпионатом Кабардино-Балкарии по скайраннингу. В это время в горы приезжают спортсмены со всей России и зарубежья

Среди российских туристов, спортсменов и просто любителей гор пользуется популярностью восхождение на главную вершину всей Европы – Эльбрус, высотой 5642 метра. По результатам многочисленных конкурсов Эльбрус был признан одним из семи чудес России. Геннадий Кузнецов, старший инспектор по особым поручениям инспекции по личному составу и противодействию коррупции УФСИН России по Чувашской Республике — Чувашии, покорил высочайшую горную вершину.

— Мне всегда было интересно достигать амбициозных целей и задач. У меня есть большой список желаний, одним из которых была цель «Восхождение на западную вершину горы Эльбрус», — рассказывает Геннадий Кузнецов.

Вся команда состояла из спортсменов, физически все были хорошо подготовлены. Однако не только физическая форма определяет успешность восхождения.

Сотрудник рассказывает, что погода не всегда была благосклонна к ним, бывали дни, когда дул сильный ветер, шёл снег, небо было закрыто облаками, солнца не было видно. В такие дни проверялась сила воли всех участников. Очень важна крепость духа, способность не отступать и не сдаваться.

Перед подъёмом на вершину нужно было пройти акклиматизацию, дать организму привыкнуть к новым условиям. Геннадий с друзьями старались постепенно набирать высоту. И вот результат – сотрудник достиг цели и исполнил свою мечту.