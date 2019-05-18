Ссузы Чувашии получат более 88 млн рублей на создание лабораторий и мастерских

Согласно приказу Минпросвещения России пять техникумов и колледжей Чувашии попали в число победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий. Они будут выделены в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».

По данным Минобразования республики, гранты получат Канашский транспортно-энергетический техникум, Межрегиональный центр компетенций — Чебоксарский электромеханический колледж, Чебоксарский профессиональный колледж имени Н.В. Никольского, Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства, Чебоксарский экономико-технологический колледж. Средства направят на создание 25 современных учебно-производственных лабораторий и мастерских по направлениям: искусство, дизайн и сфера услуг, строительство, информационные, промышленные и инженерные технологии, социальная сфера.