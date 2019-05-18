Пожары «травяные» и «грозовые»

Перемена погоды с жаркой на дождливую отмечена в Чувашии пятью пожарами. Это немного, если учесть, что за иные сутки к огнеборцам поступает по 30-40 вызовов.

В последний жаркий день, 15 мая, пожарные трижды выезжали по чебоксарским адресам. Самая опасная ситуация возникла утром в одной из квартир по Приволжскому бульвару. Там что-то загорелось на балконе, дым повалил в подъезд. Потребовалась эвакуация жильцов. Пожарные вывели на свежий воздух 25 человек.

Еще два серьезных пожара случились в Моргаушском районе. В хозяйстве жительницы деревни Кубасы огонь уничтожил сарай, дровяник, баню и добрался до крыши дома. Дознаватели отрабатывают две версии: неосторожного обращения с огнем и поджога.

А в полночь полностью выгорело подворье жителей деревни Хорной. Пламя поглотило сарай, жилой дом, лачугу, амбар, грозя перекинуться на два соседних дома. Спасателям удалось отстоять их, но огонь все же повредил карниз одного строения. К счастью, пострадавших нет. По предварительной версии, к такому бедствию привела молния. В ту ночь над Чувашией пронеслась сильнейшая гроза.

Возможно, дожди притормозят печальную статистику пожаров, возникающих из-за поджогов сухой травы: с апреля их в Чувашии зафиксировано 111. Это примерно вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, подчеркивают в МЧС РФ по Чувашии. Особенно «отличились» Алатырский, Цивильский, Порецкий и Красноармейский районы.