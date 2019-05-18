Директор управляющей компании дисквалифицирован за невыплату зарплаты

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Козловском районе за невыплату заработной платы суд дисквалифицировал руководителя ООО «Коммунальщик».

До этого в ходе проверки районная прокуратура установила, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ за нынешний март зарплата не была выплачена 31 работнику предприятия на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Ранее генеральный директор общества неоднократно привлекался к административной ответственности за несвоевременную оплату труда работников, отметили в прокуратуре республики.

В связи с повторным аналогичным нарушением и было применено административное наказание в виде дисквалификации сроком на год. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Опубликовано: 17 мая 2019 г.


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