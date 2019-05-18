«Тезка» знаменитого боксера не понял шутки бывшего сокамерника…

«Тайсон» против «Микроба»

Администратор лечебного учреждения в Чебоксарах хорошо запомнила эту странную троицу, заявившуюся в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина и женщина сопровождали друга, который рукой зажимал рану на животе, пытаясь остановить кровь. И не стесняясь персонала, инструктировали раненого, что тому говорить врачам. Мол, скажи: «тебя пырнули ножом неизвестные, на улице».

Но правду скрыть не удалось. Полицейские установили, что рану пострадавшему нанес как раз тот самый сопровождающий «инструктор», после чего лично доставил бедолагу в больницу. Чебоксарцы, ранее вместе отбывавшие наказание в местах лишения свободы, повздорили из-за какой-то ерунды в ходе пьяной посиделки. «Микроб» неудачно пошутил над братаном по прозвищу «Тайсон» и, прощаясь на лестничной площадке, получил от него неожиданный удар в живот.

Такими были первоначальные показания потерпевшего. Потом, по данным начальника отделения следственного отдела ОП № 2 УМВД России по г. Чебоксары майора юстиции Татьяны Алексеевой, горожанин, несмотря на тяжелую травму, просил не привлекать знакомого к ответственности и изображал полную амнезию. Скорее всего, из тех же «понятий» «не помнил» обстоятельства происшествия и сам фигурант уголовного дела. Впрочем, на решение Калининского районного суда это не повлияло. За причинение тяжкого вреда здоровью человека и опасный рецидив подсудимый был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.