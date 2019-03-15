На семинаре-совещании «Единой России» обсудили ход «реформы обращения с отходами»

В рамках семинара-совещания руководителей фракций и депутатских групп «Единая Россия» обсудили ход «реформы обращения с отходами».

Благодаря реализации концессионного проекта по созданию межмуниципальной системы обработки и размещения ТКО Чувашия в числе первых смогла в 2018 году перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и досрочно приступить к выполнению «майского» Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО.

Секретарь регионального отделения Партии Юрий Кислов, Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Чувашской Республики, Секретарь Новочебоксарского городского отделения Партии Сергей Михеев и руководители фракций, депутатских групп «Единая Россия» лично ознакомились с полным циклом работы мусороперегрузочной станции (с элементами сортировки) г.Чебоксары системами учета поступающих отходов, контроля работы техники и оборудования, технологическими этапами обработки ТКО которые позволяют отбирать более 20 фракций вторичных материальных ресурсов.

Перед отчетом регионального оператора ООО «МВК «Экоцентр» о переходе Чувашской Республики на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами гости ознакомились с экспозицией мини музея интересных вещей, найденных во время сортировки отходов, 3D моделями концессионных объектов и техники, образцами материалов и продукции, производимой из отсортированных на предприятии вторичных материальных ресурсов. Сотрудники филиала рассказали им о сути проекта, концессии, как инструменте государственного частного партнерства, о том, что Концессионер осуществляет свою деятельность в рамках рекомендаций в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, разработанных и опубликованных Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ).

Руководители фракций и депутатских групп «Единая Россия» заслушали доклад генерального директора Регионального оператора о результатах деятельности, а также увидели, как работает система контроля движения мусоровывозящей техники на территории всей республики и задали все интересующие избирателей вопросы по вывозу ТКО. Как подчеркнул по итогам поездки региональный координатор партийного проекта «Чистая страна» Сергей Лебедев, депутаты «Единой России» должны объяснять своим избирателям-сельчанам, что для чего проводится «мусорная реформа» и что платить за вывоз ТКО нужно. Но и услуга при этом должна оказываться полностью и качественно.