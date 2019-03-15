СЕРГЕЙ ИВАНОВ

председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму

«На сегодняшний день у нас есть около 5-6 устойчивых маршрутов этнического туризма, которые удовлетворяют текущий спрос. Однако этот спрос постоянно растет. Поэтому мы работаем над новыми маршрутами. Кроме того, у нас сложились устойчивые туристические связи с Чувашией и Марий Эл, где туристы знакомятся с культурой, традициями, обычаями и кухней. Есть такой маршрут для туристов, который включает посещение трех республик — Татарстана, Чувашии и Марий Эл. Сейчас мы прорабатываем маршрут с Удмуртской Республикой».