Успех ребенка — задача для взрослых

А повысить безопасность на дорогах можно и борясь с коррупцией

Прорыва в развитии науки и производства невозможно достичь без обновления кадров и системной подготовки молодых специалистов. Поэтому решение задач по выявлению, поддержке и развитию талантливой молодежи должно выйти на новый уровень, считает полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Это заявление он сделал 12 марта в Ижевске, на заседании Совета при полномочном представителе главы государства, посвященном кадровому продвижению молодежи в регионах округа. Хорошо образованные и подготовленные молодые специалисты должны быть локомотивом развития России. Но для этого в регионах необходимо создать условия для проявления талантов и способностей молодых людей, отметил Игорь Комаров.

По словам полномочного представителя, два самых острых вопроса сегодня — закрепление талантливых молодых людей в профессиональной сфере и их дальнейшее кадровое продвижение. Без решения этих проблем все системы и практики обучения одаренных детей не принесут желаемого результата.

Заместитель министра просвещения России Ирина Потехина рассказала о федеральном проекте «Успех каждого ребенка», который нацелен на развитие системы дополнительного образования. В 2022 году в системе допобразования должно быть создано 900 тысяч новых мест. До 80% к 2024 году должен вырасти охват качественным дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет. Решению этих задач будет способствовать создание детских технопарков, центров выявления одаренных детей, обновление материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом в сельской местности и так далее. В Чувашии, кстати, многие инструменты уже активно используются, а по итогам 2018 года услугами дополнительного образования охвачено 70% детей.

«Тема, которая поднималась сегодня, очень актуальна. В век цифровизации мы должны подготовить образованных, подготовленных, знающих не на словах, а на деле выбранную компетенцию, людей», — прокомментировал итоги прошедшего совещания Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он напомнил, что вопросы поддержки талантливой молодежи поднимались в Чувашии еще в 2012 году на выездном заседании президиума Госсовета России.

«Спрос работодателей на образованных, талантливых специалистов растет. Потому что идеи и разработки, которые ими внедряются, делают любой товар или услуги конкурентоспособными. С учетом озвученных на заседании Совета предложений в Чувашии продолжится реализация мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи, а также их кадровому продвижению», — приводит слова Михаила Игнатьева пресс-служба Администрации Главы республики.

В этот же день в Ижевске секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров провели совместное совещание с главами регионов округа и представителями федеральных министерств и ведомств.

Николай Патрушев напомнил, что в стране каждый день на дорогах погибают почти 50 и получают ранения около 600 человек. В майском указе Президента России поставлена задача снизить смертность от ДТП к 2024 году в 3,5 раза, а количество аварийно-опасных участков дорожной сети сократить в два раза.

Секретарь Совбеза обратил внимание, что если в целом по стране в 2018 году количество ДТП и число погибших в них людей уменьшилось на 0,8% и 4,6% соответственно, то в ПФО, наоборот, количество автоаварий выросло почти на 1%, а число раненных в них людей увеличилось на 1,3%

Почти 90% дорожно-транспортных происшествий происходит по причине нарушений водителями правил дорожного движения. Среди основных причин ДТП также было названо плохое состояние автодорог. «Низкое качество дорожного покрытия зачастую является не только следствием халатности должностных лиц, но и следствием коррупционных и мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств, выделяемых на строительство и ремонт дороги», — сказал Николай Патрушев.

Еще одной темой совместного совещания стали меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Сегодня на территории ПФО работают 227 организаций и предприятий ОПК. Доля гражданской продукции в них к 2025 году должна быть доведена до 30%, а к 2030 году — до 50%.

Игорь Комаров сообщил, что по итогам 2018 г. этот показатель в целом по округу составил 24,1%, что уже превышает плановое значение на 2020 год. «Однако мы прекрасно понимаем, что это не повод почивать на лаврах. Предприятия ОПК округа обладают всеми компетенциями по реализации новых проектов, по выпуску высокотехнологичной гражданской продукции, которую необходимо развивать дальше, что позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места», — заключил полпред.

Комментируя итоги совещания, Михаил Игнатьев отметил, что на повышение безопасности дорожного движения выделяются серьезные финансовые средства, но чтобы они не тратились впустую, необходимо проводить большую просветительскую и профилактическую работу с водителями и пешеходами.

Между тем На вчерашнем заседании правительства Глава республики Михаил Игнатьев прокомментировал итоги состоявшегося в Ижевске выездного совещания с главами регионов ПФО и представителями федеральных министерств и ведомств по вопросам национальной безопасности. Отдельно перед членами правительства была поднята тема безопасности на дорогах Чувашии с учетом последних наиболее громких ДТП. В частности, упоминалась трагедия с гибелью 12 человек. Данный участок реконструируется, чтобы сделать движение более безопасным. Всего же в 2018 году на опасных дорожных участках на территории республики было установлено 13 стационарных комплексов фото– и видеофиксации общей стоимостью 51,8 млн руб. Озвучена также тема своевременного ремонта и строительства мостов. В минувшем году по сравнению с 2012 годом число погибших в ДТП на территории Чувашии уменьшилось на 40%. Однако в 2018 году выросло число погибших детей, что требует особого внимания, подчеркнул Глава республики. Поднималась и тема производства промышленной продукции двойного назначения. Как отметил Михаил Игнатьев, имеющиеся наработки в этом направлении успешно реализуются.

Фото gov.cap.ru: В кулуарах можно было обменяться опытом, обсудить с коллегами насущные вопросы.