Житель Батыревского района осужден за двойное убийство

На глазах у ребенка

За двойное убийство к сроку, превышающему 18 лет, приговорен житель деревни Малые Арабузи Батыревского района.

По материалам уголовного дела, расследованного СУ СКР по Чувашии, в октябре прошлого года 49-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, незаконно проник в дом односельчан-соседей (семейной пары). И устроил с ними скандал из-за того, что ему не открывали дверь. В ходе ссоры он ударил ножом в грудь 51-летнего хозяина дома и в шею его 47-летнюю супругу.

Очевидцем убийства родителей стала их 9-летняя дочь, которая успела спрятаться. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Девочка пыталась дозвониться до своей старшей сестры, проживающей отдельно в другом населенном пункте, но на счету ее телефона не оказалось денег, сестра только утром узнала о трагедии.

Со слов осужденного, в ту ночь он зашел в дом к потерпевшим за сигаретами… По приговору Верховного суда Чувашии (еще не вступил в законную силу) мужчина будет отбывать отмеренный ему срок в колонии строгого режима.