Сегодня — День работника уголовно-исполнительной системы России

Уважаемые сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы Чувашии!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и 140-летием со дня образования уголовно-исполнительной системы России!

С момента создания в 1879 году служба исполнения наказаний занимает достойное место в ряду правоохранительных структур, вносит весомый вклад в защиту интересов граждан, общества и государства.

Сотрудники пенитенциарной системы решают сложные задачи по охране, содержанию, трудоустройству, обучению, а главное — перевоспитанию людей, преступивших закон. Такая работа требует особой ответственности, умения действовать в экстремальных ситуациях, железной выдержки и самообладания.

С честью и достоинством исполняет свой служебный долг коллектив Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике. Благодаря слаженной работе сотрудников ведомства в местах лишения свободы обеспечивается образцовая дисциплина, планомерно наращиваются производственные мощности и осваивается выпуск новых видов продукции.

Высокий профессионализм сотрудников УФСИН России по Чувашской Республике подтверждает оценка федерального центра. По эффективности работы в 2018 году управление заняло первое место среди территориальных органов в своей подгруппе.

Искренне желаю всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы Чувашии дальнейших успехов в службе, твердости духа, оптимизма, счастья, мира, благополучия и добра!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев