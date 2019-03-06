Новочебоксарску «надо постараться»

И ускорить разрешение насущных проблем

С годами второй по величине город республики не стареет — наоборот, становится симпатичнее благодаря обновлению и дальнейшему развитию современной инфраструктуры, вводу новых социальных объектов, благоустройству территорий, наращиванию производственного потенциала. Есть резервы и для дальнейшего развития.

Есть чем гордиться

В ходе подведения итогов социально-экономического развития Новочебоксарска за минувший год под председательством руководителя региона Михаила Игнатьева главе администрации Новочебоксарска Ольге Чепрасовой было что рассказать участникам совещания.

Общеэкономический оборот предприятий города в прошлом году составил около 51 млрд рублей, или 117 процентов к уровню предыдущего года (второе место среди городских округов). Оборот розничной торговли достиг 8,4 млрд рублей. На 27 процентов увеличили объем отгруженной собственной продукции обрабатывающие производства, этот показатель составил около 26 млрд рублей.

В числе «сильных сторон» Новочебоксарска глава городской администрации отметила и рост зарплат в бюджетной сфере, средняя составила 29 тыс. рублей, чем не могут похвастаться в других муниципалитетах. И объем инвестиций впечатляющий — превысил 5 млрд рублей. Есть положительные наработки в других сферах жизни города. И впереди — планов громадье.

Бюджету недостает «своих» доходов

Из отчета Ольги Чепрасовой следует, что по доходам исполнение бюджета за 2018 год составило 1 млрд 919 млн рублей, в том числе собственных доходов поступило 603 млн рублей. При этом объем безвозмездных поступлений из федерального и республиканского бюджетов составил 1 млрд 316 млн рублей.

То есть, как видим, Новочебоксарску оказывается весьма существенная государственная поддержка, это подчеркнула и глава администрации. Второй год подряд, сказала она, город получает значительные средства в рамках реализации национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», федеральной программы «Формирование комфортной среды».

Не менее «денежным» ожидается и нынешний год. На капремонт автомобильных дорог городу выделено 101,5 млн рублей. Для поддержки одаренных детей на базе химико-механического техникума в этом году создадут Кванториум, на это из федерального бюджета выделено более 80 млн рублей. Еще 138 млн рублей поступит на строительство нового детсада на 220 мест в 9-м микрорайоне.

Справка «СЧ» За 2018 год в Новочебоксарске родилось 1430 детей. Естественный прирост населения составил 22 человека, миграционный прирост — 146 человек. На сегодняшний день численность населения города — 127208 человек.

Приятным сюрпризом для новочебоксарцев назвала Ольга Викторовна выделение из республиканского бюджета 28 млн рублей на ремонт трех учреждений дополнительного образования детей. А на формирование комфортной городской среды Новочебоксарск получит «безвозмездно» 41,4 млн рублей.

А вот о слабых сторонах Новочебоксарска больше говорил Глава республики. Конечно, господдержка — это хорошо, и она будет продолжена. Но все ли делается в городе для пополнения местного бюджета собственными доходами? Не все, был категоричен Михаил Игнатьев. «Долги по неналоговым доходам, за аренду земельных участков, за аренду имущества составляют у вас почти 38 млн рублей. Это огромные деньги, и они могли быть направлены на благо горожан. Почему не взыскиваются?»

Как выяснилось, проблема арендных долгов обсуждается уже не первый год, и ответы типа «будем работать» особого оптимизма не вселяют. Михаил Игнатьев не исключает, что долговые деньги остаются невзысканными из-за возможного бездействия должностных лиц. «С муниципальной собственностью так обращаться нельзя. Из семейного бюджета вы бы так деньги не растранжиривали», — выразил он досаду, призвав муниципалитет ответственно подходить к решению этой проблемы.

По данным соцопросов, в тройку главных проблем, которые волнуют жителей Новочебоксарска, входят ЖКХ (на первом месте), качество медицинского обслуживания и безработица. Глава Чувашии подчеркнул, что это сигналы для серьезной работы местных властей, поскольку они напрямую влияют на социальное самочувствие граждан.

Предприниматели, просыпайтесь

Михаил Игнатьев обратил внимание на задолженность организаций ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Только долги МУП «УК в ЖКХ» (в стадии банкротства) составляют порядка 116 млн рублей. Кроме того, за минувший год почти на 15% увеличилась просроченная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. А впереди подготовка к новому отопительному сезону, предостерег руководитель региона. И призвал активизировать претензионную работу, «встряхнуть» управленческую команду. По поводу безработицы (0,57%) пришел в недоумение: столько предприятий в городе, столько новых рабочих мест открывается, имеется и полторы тысячи вакансий…

На совещании была отмечена достаточно низкая активность предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе, не особо стремящихся получить как организационную, так и финансовую поддержку. Значительные средства на благоустройство дворовых территорий и мест отдыха граждан позволяет привлекать программа инициативного бюджетирования. Уже распределены субсидии из республиканского бюджета в объеме 209,8 млн рублей на реализацию 457 проектов развития общественной инфраструктуры. Михаил Игнатьев предложил активнее использовать этот механизм для дальнейшего благоустройства Ельниковской рощи.

МЕЖДУ ТЕМ По данным социологических опросов, в тройку главных проблем, которые волнуют жителей Новочебоксарска, входят ЖКХ (на первом месте), качество медицинского обслуживания и безработица.

Вопросов из зала было немного, возможно, активным горожанам вполне хватило информации о жизни города в ходе обсуждения основных итогов его настоящего и будущего. Один из депутатов поинтересовался судьбой недостроенного кордодрома, вокруг которого несколько лет назад разразился скандал вплоть до судебных тяжб. В результате суд признал его строительство законным, горадминистрация отозвала свой иск. Но ничего утешительного от главы администрации депутат не услышал. Она заявила, что бюджет сбалансирован, и на 2019–2021 годы средства на кордодром не предусмотрены.

Несколько неожиданную тему поднял представитель «Химпрома». С его слов, расположенная рядом с предприятием «свалка ТБО» создает для химиков ближних к ней производств «невозможную атмосферу». Люди приходят домой с работы в одежде, пропитанной «благовонием». Когда она, наконец, станет классической? Видимо, имелось в виду — экологически приемлемой. «Позвольте поправить — это не свалка, а полигон», — едва не обиделась Ольга Викторовна. Глава республики поинтересовался, что показывают замеры, «есть ПДК по отдельным дням или неделям?» «Все нормально», — откликнулась Чепрасова. «А замеры у вас есть на руках?» — был дотошен Михаил Игнатьев. В итоге решил, что тут не обойтись без Роспотребнадзора.

В целом состоялся полезный разговор, считает Глава республики, хороших начинаний в городе много, а озвученные проблемы надо решать, в том числе повышать объемы ввода жилья. «Президент России Владимир Путин сказал: нам нужны прорывы во всех сферах жизни. А для этого нужны инициативные, креативные, целеустремленные и неравнодушные люди», — напомнил Михаил Игнатьев, поблагодарив актив города за работу

Фото nowch.cap.ru: Перед началом итогового совещания глава республики Михаил Игнатьев пообщался с творческим коллективом Дворца культуры «Химик», встречавшим гостей в холле администрации Новочебоксарска.