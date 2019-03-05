В Чебоксарах готовятся достойно встретить 550-летие столицы республики

Что тебе подарить, город мой дорогой?

Подготовка к празднованию юбилея вышла на финишную прямую. В пятницу, 1 марта, в Большом зале городской администрации состоялось совместное заседание оргкомитета по празднованию 550-летия города Чебоксары и Общественного совета Чебоксар с обсуждением конкретного плана мероприятий по подготовке и празднованию юбилея.

Заседание, на которое собралось более сотни участников, вел депутат Госдумы России Леонид Черкесов, который сразу же отметил, что праздновать такие даты выпадает довольно редко, и депутатскому корпусу Чебоксар повезло. Повезло, конечно, и городской администрации, хотя кроме везения на управленцах и огромная ответственность. Задумано и начато к празднику очень много. Подготовка идет уже почти 6 лет. Леонид Черкесов назвал 550-летие Чебоксар мероприятием всероссийского масштаба, и очень важно, чтобы каждое предприятие, каждый житель города почувствовали себя частью этого события и стали не только его зрителями, но и непосредственными участниками.

Вице-премьер — руководитель Администрации Главы Чувашии Юрий Васильев также высказал пожелание, чтобы это событие стало нерядовым, и люди «вспоминали потом этот праздник с чувством гордости». Он особо отметил, что ветераны на таком празднике должны почувствовать, что о них не забыли. И, приведя в пример споры вокруг памятника Ивану Грозному, напомнил, как важно, чтобы решения о тех или иных новшествах были продуманными и учитывали мнение большинства.

ПОДРОБНОСТИ «Надеемся и на активное участие предприятий и организаций города в праздничном оформлении своих территорий, — сообщила на оргкомитете Алла Салаева. — Объявим конкурс с грантом 1 миллион рублей. Будет и талисман нашего праздника — вот такой утенок, пусть он будет узнаваемым и любимым».

С тем, что до следующего юбилея ждать еще долго, не совсем согласился Герой России, председатель Общественного совета Чебоксар Николай Гаврилов. «Доживем и до 600-летия Чебоксар», — под радостные аплодисменты заверил он. Среди ветеранов в зале заседания, кстати, оказались участники празднования не только 540, 530, 520, но и 500-летия Чебоксар.

Прозвучало предложение не забыть о деловой программе с участием Ассоциации городов Поволжья, чему много сил и времени отдавали прежние руководители. Депутат Чебоксарского горсобрания, почетный гражданин города Анатолий Игумнов в связи с этим высказал пожелание пригласить на мероприятия ветеранов-управленцев, директоров крупных заводов, мастеров и рабочих, всех, кто большую часть жизни отдал городу.

По словам почетного гражданина Чебоксар Анатолия Леонтьева, к каждому следующему юбилею поднималась планка достижений. Поднимать ее надо и теперь. Анатолий Афанасьевич предложил дать задание каждому коллективу, каждому предприятию сделать подарок городу, будь это даже просто приведение в порядок территории, хотя бы заводской столовой или украшение города.

А вот генеральный директор Чебоксарского ОАО «Хлеб» Елена Бадаева была и участником празднования 500-летия Чебоксар, состоя к тому времени уже в рядах депутатов горсовета. Каталась на самом первом троллейбусе, «когда город заканчивался студгородком, была жителем первого дома новоюжного района и новоселом первого дома северо-западного». Глава города Евгений Кадышев тоже помнит яркий праздник 500-летия: юный тогда еще горожанин смотрел парад на стадионе и съел вкусное мороженое. И это тоже запомнилось ему на всю жизнь…

Заместитель главы администрации Чебоксар по социальным вопросам Алла Салаева сократила основной доклад практически до тезисов, чтобы смогли выступить как можно больше участников. Но все равно было понятно, насколько обширна программа празднования. Кстати, упомянутая встреча Ассоциации городов Поволжья уже запланирована, как и множество деловых мероприятий.

Впервые за десять лет переиздано учебное пособие «Мой город», а в школьной программе теперь есть предмет с одноименным названием. К празднику восстанавливается упомянутый Еленой Бадаевой первый троллейбус, который начал курсировать по городу 55 лет назад. Летом все городские памятники «окутает» красочная оригинальная подсветка. Уже готов символ и талисман праздника — веселый Утенок.

КСТАТИ К юбилею также разрабатывается медаль в честь 550-летия Чебоксар. Она будет вручена 550 гражданам города за заслуги перед столицей республики.

К юбилею будет осуществлено не только благоустройство. Готовится сдача сразу двух школ на 1600 мест, десяти детских садов, трех новых дорог в микрорайонах и общественных пространств в центре Чебоксар. Чтобы привлечь предприятия и организации к участию в праздничном оформлении улиц, в администрации планируют объявить конкурс с грантом 1 миллион рублей.

Председатель Союза строителей Чувашии Энвер Аблякимов за то, чтобы в празднике максимально были задействованы дети. И чтобы они знали, что празднуют, и запомнили на всю жизнь. А еще необходимо избавиться даже от следа неряшливости на улицах, обратить внимание на такие «мелочи», как балконы, заборы, столбы, вывески.

Евгений Кадышев заверил, что город готов пригласить всех. И главными, да, будут дети. Их память — самая длинная. Праздник должен прийти в каждый двор, будь то тематическая выставка, конкурс или эстрадная площадка. А насчет порядка, по словам городского главы, Чебоксары готовы справить юбилей хоть сегодня — потому что город и сейчас «в большом порядке».

К слову, реконструкция Красной площади и второй очереди Московской набережной с привлечением федеральных средств должна начаться уже 1 июня. И надо успеть все сделать хотя бы к середине августа. Это непросто, но глава администрации Алексей Ладыков настроен решительно. Он поблагодарил собравшихся за предложения. А насчет подарков городу сразу же привел в пример один из банков, который такой подарок уже сделал, выделив средства на детскую инклюзивную площадку в центре города.

Фото из архива редакции: Десять лет назад, когда столица праздновала 540-летие, большой популярностью пользовались выставки фотографий города и изображений его будущего. Теперь многое из этих планов уже воплощено в жизнь.