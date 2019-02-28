Чувашские лучники завоевали 5 серебряных и 4 бронзовые медали

Воспитанники чувашской школы стрельбы из лука завоевали 5 серебряных и 4 бронзовые медали на прошедшем в Новочебоксарске всероссийском турнире по стрельбе из лука памяти заслуженного мастера спорта СССР Ирины Солдатовой.

Участвовали в нем 196 спортсменов из 12 регионов России. Вторые места на турнире заняли представлявшие Чувашию Дмитрий Ермолаев, Артур Гареев, Светлана Кузменкова, Дана Александрова и Ирина Фатуллаева. На счету Фатуллаевой есть еще и бронзовая медаль соревнований. Вместе с ней такую же награду в общекомандную копилку принесли Артем Иванов, Евгений Колесников и Роман Кравченко.