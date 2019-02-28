Бюджет формируют налоги

И чем их больше, тем стабильнее наша жизнь

Минувший год отмечен значительным увеличением налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в результате эффективной работы городских и районных подразделений УФНС по Чувашии.

В них мобилизовано в общей сложности свыше 49 млрд рублей, что на 13 процентов или на 6 млрд. рублей больше, чем за год предыдущий. В федеральный бюджет собрано 17 млрд рублей, в консолидированный бюджет Чувашии — почти 33 млрд. Поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование превысило 25 млрд рублей и составило почти 105 процентов к прошлогоднему уровню.

Положительная динамика отмечается по всем налогам, отметила на недавней расширенной коллегии руководитель УФНС Марина Петрова. Во многом это следствие мер, которые принимают налоговые органы по повышению эффективности налогового администрирования. В 2018 году по результатам контрольной и аналитической работы в бюджет дополнительно поступило 1,5 млрд рублей — в 1,6 раза больше, чем за 2017 год. И в два раза больше (364 млн дополнительных рублей) поступило от налогоплательщиков после того, как их побудили к этому налоговики. Как говорится, лучше заплатить добровольно, чем ждать неприятностей.

Цифра: Более 49 миллиардов рублей мобилизовано в минувшем году в бюджеты всех уровней УФНС по Чувашии

Кстати, Марина Валерьяновна заметила, что при росте налоговых поступлений в бюджет количество выездных налоговых проверок сократилось на 25 процентов, а предъявленная к уплате и взысканная в бюджет сумма увеличилась почти в 1,5 раза. Каждая вторая проверка проводится с участием органов внутренних дел. По их результатам доначислено налоговых платежей в сумме на 629 млн руб.

К сожалению, нередко налоги приходится «выбивать» с вынужденным применением более жестких мер. К примеру, когда налогоплательщики серьезно нарушают законодательство о налогах и сборах, о государственной регистрации юридических лиц, о банкротстве, пытаются неправомерно возместить из федерального бюджета суммы налога на добавленную стоимость. По таким основаниям в прошлом году в Следственное управление СКР по Чувашии и в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД направлено 203 материала. В результате применения принудительного взыскания погашена задолженность в объеме более 7 млрд рублей.

По материалам налоговых проверок, связанным с фактами уклонения от уплаты налогов, сумма ущерба, возмещенного налогоплательщиками как на стадии доследственной проверки, так и на стадии предварительного следствия, составила 678 млн рублей, что в 5,5 раза больше чем в предыдущем году.

Кстати, в связи с полным возмещением причиненного бюджету РФ налогового ущерба прекращено шесть уголовных дел, действующее законодательство допускает такую возможность. Таким образом, фигурантам дали возможность избежать более тяжких для себя уголовно-правовых последствий в виде назначения наказания и судимости.

Справка «СЧ» По данным УФНС, в 2018 году должниками, находящимися в процедурах банкротства (267 юрлиц и 435 физлиц), погашена задолженность в размере 1,7 млрд. рублей.

К примеру, недавно прекращено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на изготовлении кузовов фургонов (г. Козловка). По материалам дела, в 2014-2017 годах он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль с деятельности возглавляемой фирмы на общую сумму свыше 9,7 млн рублей. В качестве обеспечительной меры было арестовано имущество подозреваемого (шесть объектов недвижимости общей стоимостью более 13,5 млн рублей). После этого директор добровольно возместил налоговый долг, штрафные санкции и пени, а всего свыше 12,8 млн рублей. И уголовное дело было прекращено, хотя и по нереабилитирующему основанию.

А вот бывшей предпринимательнице из Чебоксар, которой инкриминируется уклонение от уплаты налогов, придется выслушать приговор. В налоговых декларациях она занижала физический показатель арендуемых ею торговых мест и таким образом уклонилась от уплаты налога на общую сумму свыше 1 млн рублей. Всего в прошлом году по данным СУ СКР, на основании материалов проверок, представленных налоговыми органами, а также региональными МВД и УФСБ, возбуждено 34 уголовных дела о налоговых преступлениях. Ущерб, причиненный бюджетной системе, составил свыше 900 млн рублей, возвращено около 790 млн рублей, наложен арест на имущество общей стоимостью более 112 млн рублей.

Активно налоговые органы взаимодействовали и со службой судебных приставов. В ходе совместных рейдов взыскана задолженность в сумме 118 млн рублей, рост — в 2,7 раза. И все же большинство налогоплательщиков понимают, что от обязательных платежей не уйти. Об этом говорит и снижение количества налоговых споров, урегулированных в досудебном порядке, что отмечено на заседании коллегии.

Кстати УФНС по Чувашии возглавило рейтинг эффективности деятельности территориальных налоговых органов в ПФО, заняв первое место, по собираемости имущественных налогов Чувашия вошла в первую пятерку среди регионов РФ.

Участвовавший в заседании Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, что эффективная работа налоговых органов является залогом своевременной реализации социальной политики, выполнения государственных программ, повышения качества жизни населения. Необходимо совместно формировать общество законопослушных налогоплательщиков, в том числе воспитывать их, начиная со школьного и студенческого возраста.

Руководитель региона обратил внимание на проблемы, которые могут возникнуть в связи с введением системы расчетов по эскроу-счетам в строительной сфере с 1 июля 2019 года. «Мы должны четко отработать, выполнить упреждающие действия, чтобы минимизировать ошибки, которые могут произойти», — подчеркнул он.