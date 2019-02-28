В Мариинско-Посадском районе подвели итоги года

Особое внимание — чаяниям простых тружеников

Обстоятельный разговор об итогах года, событиях, достижениях, реальных проблемах и о путях их решения, о перспективах развития различных отраслей хозяйства состоялся 25 февраля и в Мариинско-Посадском районе.

Как докладывал собранию глава администрации района Анатолий Мясников, в течение года район уверенно наращивал экономический потенциал. За 2018 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 127 млн рублей. Реализовано пять инвестпроектов общей стоимостью 61 млн рублей, продолжается реализация еще двух — производство по переработке семян подсолнечника и реконструкция фермы для разведения овец, а в планах — строительство коровника на 400 голов, открытие нового цеха по производству силиконовых кабелей, строительство фермы по откорму КРС на тысячу голов.

В число позитивных показателей развития района собрание также записало вовлечение в оборот 1600 га ранее необрабатываемых земель сельхозназначения и возрождение хмелеводства. Как было озвучено в докладе, силами сотрудников Чувашской государственной сельхозакадемии посажено 4 га хмеля в Шоршелском сельском поселении, в текущем году запланирована посадка еще 4 га.

Среди негативных показателей, также как и в Чебоксарском районе, — падение объемов строительства жилья и задолженность за аренду муниципальной земли. Но, пожалуй, самым острым вопросом является задолженность за поставленный природный газ, которая по состоянию на 25.02.2019 г. составляет 16,491 млн рублей.

Простых же тружеников больше волновали дороги, газификация и освещение деревень. Так, от жителей Первочурашевского сельского поселения поступила просьба посодействовать в строительстве дороги к деревне Мижули, от жителей деревни Пущино — в газификации, а жители села Октябрьское пожаловались на плохое освещение улиц. Глава республики взял просьбы марпосадцев под личный контроль.