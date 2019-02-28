В Чебоксарах подвели итоги и озвучили планы по встрече юбилея

«Этот год должен запомниться…»

Один за другим районы и города Чувашии подводят итоги прошедшего года. На днях очередь дошла и до столицы республики: на расширенном заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов оценивали социально-экономическое развитие муниципалитета в 2018 году и ставили задачи на год текущий.

Реконструкция Московского моста, обновление дворов, строительство детских садов и школ — с перечисления перемен, которые заметны каждому чебоксарцу, начал свою речь глава города Евгений Кадышев. Говоря же о работе депутатов, он назвал другие показатели — 9 заседаний, 80 «важных решений», 8 изменений бюджета в связи с увеличением доходной части… В итоге совокупный бюджет Чебоксар в прошлом году составил почти 12 млрд рублей, из них более 7 млрд — из вышестоящих бюджетов, Чувашии и России. Кадышев также напомнил о грядущей газификации Заволжья и отдельно отметил проект благоустройства Московской набережной, признанный одной из трех лучших муниципальных практик для всей страны.

Детально проанализировав итоги 2018 года, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков перешел к проектам года текущего. «Девятнадцатый год войдет в историю важной вехой празднования 550-летнего юбилея, год должен запомниться и качеством перемен, и высоким уровнем совместной работы», — выразил он уверенность. Будут введены две школы на 1600 мест, 10 детсадов на 2160 мест, будут построены три дороги в новых микрорайонах, благоустроены общественные пространства. Ладыков сообщил депутатам о планах поставить новый рекорд по вводу жилья и напомнил о синхронизации четырех федеральных программ, благодаря которой уже отремонтированы все подъездные пути к историческому и туристическому центру. Общий объем привлеченных на это средств уже составил более 2,5 млрд рублей.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ, замглавы города Чебоксары — председателя Чебоксарского горсобрания депутатов: — Хотелось бы отметить, что нам, депутатскому корпусу, совместно с администрацией города удалось синхронизировать четыре федеральные целевые программы, по которым реконструируется московская набережная, привлечены средства на реконструкцию центральной части города (Красная площадь, залив)… Нам приятно, что сделать это удалось к юбилейному году — получился своеобразный подарок жителям города Чебоксары. Также никогда такого не было, чтобы в течение года строилось столько детских садов! Юбилейный год пройдет, а социальные объекты, инфраструктура останутся на благо города Чебоксары.

Говоря о том, что немалые деньги будут направлены на ремонт школ, детских садов и оснащение их новым оборудованием, Алексей Ладыков поблагодарил Главу республики Михаила Игнатьева за поддержку, подчеркивая, что средства выделяются в том числе из республиканского бюджета.

Впрочем, глава администрации не замалчивал и проблемные моменты. Так, в прошедшем году уменьшились налоговые доходы города, а в этом году прогнозируется некоторое снижение доходов неналоговых, что связано с сокращением муниципальных земель, объектов недвижимости. Несмотря на ввод в эксплуатацию многоэтажки по улице Асламаса, остаются еще «на карандаше» долгострои, сегодня на контроле семь домов. Остро стоит также вопрос выделения участков многодетным семьям.

Рассказал руководитель столицы и о транспортной реформе, об успешной реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», проектов оздоровления Волги и строительства очистных сооружений «Чистая вода».

Лишь только дошло до вопросов, у выступающего первым делом спросили — когда же закончится транспортная реформа? Ладыков прогнозов озвучивать не стал, объясняя, что это живой организм и работа продолжается. Уже не в первый раз во время подведения итогов развития Чебоксар Глава республики поинтересовался неналоговыми доходами. Руководитель администрации города подчеркнул, что работа по взысканию долгов ведется, по задолжавшим предприятиям даже инициируются процедуры банкротства.

ОЛЕГ КОРТУНОВ, депутат Чебоксарского горсобрания, председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории: — 2018 год был рекордный по вводу жилья — мы планировали ввести около 320 тыс. кв. м, но благодаря слаженной работе муниципалитета и правительства республики, а также синхронизации республиканских и федеральных проектов вышли на цифру в 405 тыс. кв. м. Также в ближайшее время будут расселены сто семей из домов, признанных негодными (аварийными) с 2012 года до 1 января 2017 года — новое здание будет построено по улице Башмачникова.

Продолжая тему, вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина сделала акцент на увеличении из года в год вливаний в бюджет города: в 2018 году по отношению к 2014 году произошел рост межбюджетных трансфертов в полтора раза. В качестве способов пополнения бюджета муниципалитета она назвала усиление работы с недоимкой по налоговым и неналоговым платежам, борьбу с серой занятостью.

Министр финансов Чувашии напомнила городским властям, что в республике успешно реализуется другая программа — общественного бюджетирования. Ее цели и задачи во многом схожи с набирающим обороты чебоксарским ресурсом «Открытый город». Эти программы могли бы дополнить друг друга.

Светлана Енилина, впрочем как и всегда на подобных заседаниях районов и других городов республики, не оставила без внимания проблемные стороны. Так, город имеет большую армию безработных — 55,2 тыс человек. Скорее всего, в их числе и те, кто трудится, но по серым схемам. В Чебоксарах зарегистрированы 68% юридических лиц республики. Но их коммерческая эффективность в среднем оставляет желать лучшего.

«Очень приятно слышать не только отчеты, но и замечания, предложения, — высказалась, в свою очередь депутат Госдумы от Чувашии Алена Аршинова. — Честный разговор. К такому непривычны даже федеральные министры».

«Задача всех органов власти — соответствовать требованиям и задачам населения, минимизировать ошибки при принятии решений», — сказал в своем выступлении Михаил Игнатьев. По его словам, самой проблемной сферой, если судить по обращениям людей, является сегодня ЖКХ, беспокойство вызывает также безработица.

Акценты Глава республики сделал на необходимости разобраться с долгами по арендным платежам за использование муниципального имущества и земельных участков, а также с задолженностью управляющих компаний за тепловую энергию.

Михаил Игнатьев также подчеркнул, что федеральный центр относится к республике достаточно доверительно — доказательством тому: выделение международным банком БРИКС 4 млрд рублей на очистку воды в Волге.

Были затронуты и другие стороны жизни республики — строительство, туризм и предпринимательство.

Фото Максима Васильева: Юбилейный для Чебоксар год должен запомниться людям с хорошей стороны, уверены и Глава Чувашии, и руководители столицы республики.