Сразу три частных дома пострадали от пожаров за минувшие дни

Сначала в воскресенье ближе к полуночи вспыхнуло здание по Кошкинскому переулку в Ленинском районе Чебоксар, пострадала кровля. В четыре утра, уже в понедельник, сгорел дом 48-летнего жителя деревни Долгий Остров Батыревского района. К счастью, хозяин не пострадал. Предположительной причиной пожара называют короткое замыкание электрической проводки.

Спустя час пламя уничтожило деревянный дом по улице Энгельса в Алатыре. Внутри в момент ЧП находилась 70-летняя мать хозяина, которая почувствовала запах дыма и успела выбраться на улицу. В ликвидации пожара спасатели задействовали пять единиц техники. Причина случившегося устанавливается.