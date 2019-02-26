Директор спортшколы, в которой утонул мальчик, приговорен к двум годам условно

В Новочебоксарске бывший директор детско-юношеской спортивной школы № 2 признан виновным в халатности, повлекшей гибель мальчика в бассейне, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Установлено, что с мая 2017 по ноябрь 2018 года директор в целях снижения затрат на содержание спортшколы не позаботился о создании безопасных условий для посетителей во время платных занятий в плавательном бассейне, не оснастил его необходимым количеством спасательных средств. Также он не организовал прием на работу инструктора по плаванию, который бы следил за безопасностью посетителей бассейна, не обеспечил врачебный контроль.

В итоге, как уже сообщала «СЧ» по материалам СУ СКР по Чувашии, в ноябре прошлого года в бассейне ушел под воду девятилетний мальчик, находившийся там без присмотра. Это заметили другие посетители бассейна и вытащили его из воды, но было уже поздно. Несмотря на все попытки оказать первую помощь, ребенок скончался.

После этой трагедии директор был освобожден от занимаемой должности. Недавно суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы и на год лишил права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях. Напомним, после ЧП в бассейне два его заместителя и начальник отдела физкультуры и спорта администрации Новочебоксарска привлечены к дисциплинарной ответственности.