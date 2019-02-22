Шашлычной возле церкви не место?

Вечером в Крещенский сочельник с 18 на 19 января мы с родственницей пошли в церковь, что на проспекте Тракторостроителей (храм Новомучеников и исповедников Российских), чтобы поставить свечи и набрать святой воды. Удивило, что перед входом в храм сотрудники полиции заставляли всех показывать содержимое сумок и проверяли людей металлоискателем, чего в прежние годы никогда не было. Но если осмотр в целях безопасности еще понять можно, то как объяснить, что прямо на территории церкви какие-то люди жарили шашлыки и предлагали купить их? Просим разобраться в этом вопросе.

С. Романова, Чебоксары

За разъяснениями мы обратились в Чебоксарско-Чувашскую епархию. На письмо наших читательниц по благословению Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы ответил епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии Преосвященнейший Игнатий: «Во время православных праздников Рождества Христова, Крещения Господня, Светлого Воскресения Христова (Пасхи) храмы посещает большое количество людей, как воцерковленных, так и невоцерковленных. Эти праздники приходятся на зиму и весну, когда достаточно холодно. В такие дни нередко образуются длинные очереди у входа в храм: кто-то желает помолиться, кто-то набрать святой воды или освятить куличи. Причем среди тех, кто в очереди — в основном пожилые и семьи с детьми. Чтобы люди имели возможность подкрепить свои силы после долгого пребывания на ногах, согреться горячим чаем, на территории некоторых храмов ставится торговая палатка. Напомним, эта инициатива вызвана заботой о здоровье прихожан в холодное время года. Реализуемая продукция, как правило, согласовывается представителями данной точки общепита с настоятелем храма. Конечно, приготовление шашлыков на территории церкви и в непосредственной близости от ее святынь не благословляется и не допускается. Но отметим, что в Чувашии в мире и согласии проживают разные народы, исповедующие христианскую религию. У каждого из них есть свои обычаи и традиции, и, возможно, история с шашлыками тому пример.

Что касается установки рамок металлоискателя у ворот храма и досмотра со стороны представителей правоохранительных органов, то данные меры призваны обеспечить безопасность людей и предотвратить возможность теракта. Такая практика повсеместна на массовых мероприятиях.

Важно понимать, что люди приходят в храм, чтобы помолиться за себя, своих близких или почивших сродников, приобщиться к церковным таинствам, что необходимы для нашего спасения. При этом возникшие душевные смятения и недоумения по бытовым вопросам не являются препятствием для посещения храма. А если появились сомнения, стоит попытаться поговорить лично с настоятелем храма или его помощником».

Как вести себя на территории храма?

Православный храм – это место особенного присутствия Бога на земле, и вести себя в храме, а также непосредственно возле него, на огороженной территории, нужно благоговейно и достойно своего христианского звания, поясняют в Чебоксарско-Чувашской епархии.

«Требования к поведению граждан предъявляются такие же, как в общественном месте, – обращает внимание епископ Мариинско-Посадский, Преосвященнейший Игнатий. – Категорически запрещается приходить в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки, курить, оскорблять окружающих людей и выражать неуважение к работникам храма, уничтожать или повреждать имущество и так далее. Одежда должна быть пристойной и опрятной».