В Чувашии подвели итоги конкурса «Лучший кабинет ОБЖ-2019»

НОВОЧЕБОКСАРСК. Сразу два учебных заведения в городе стали победителями в республиканском смотре-конкурсе «Лучший кабинет ОБЖ-2019».

Напомним, этот конкурс среди образовательных учреждений проводится уже третий год. Его организаторы — Центр военно-патриотического воспитания «ЮНИТЭКС» Минобразования Чувашии, военкомат республики и региональное отделение ДОСААФ России. И если сначала в смотре принимало участие около 70 команд, то в этом году свои кабинеты ОБЖ на суд жюри представили 128 школ, техникумов и колледжей.

Эксперты оценивали техническое оснащение классов, наличие тренажеров и приборов для практических занятий по основам безопасности жизнедеятельности, познавательных и обучающих стендов. А еще — проверяли, правильно ли используется и хранится учебное пневматическое оружие и прочий инвентарь, и интересовались у детей, насколько им интересно посещать уроки ОБЖ.

Новочебоксарск занял первые места среди школ республики и среди профессиональных образовательных организаций. Лучшие кабинеты ОБЖ оказались в Кадетском лицее имени Героя Советского Союза М.М. Кузнецова и в Новочебоксарском политехническом техникуме.

Фото cap.ru: «Экскурсию» для экспертов по своему кабинету ОБЖ провели члены дружины юных пожарных Новочебоксарского кадетского лицея «Ангелы в боевках».